Carabineros remueve a jefe de comisaría ligada a policías del fatal choque

Una drástica decisión adoptó Carabineros de Chile tras el fatal accidente ocurrido en Santiago, al remover al jefe de la Cuarta Comisaría “Suboficial mayor Daniel Palma”, unidad a la que pertenecían los siete funcionarios involucrados en el hecho.

La medida fue confirmada por el general director de la institución, Marcelo Araya, quien además anunció una revisión completa de la comisaría y mayores controles internos.

“Dispuse inmediatamente una serie de medidas para revisar la unidad, y también dispusimos que el mando de la unidad fuera relevado, y vamos a disponer un estricto control respecto de la unidad”, señaló.

Los siete ahora ex carabineros fueron dados de baja por la institución luego del accidente. En paralelo, el conductor del vehículo, Ángel Cerna Rojas, quedó en prisión preventiva por la muerte de una joven colombiana de 20 años.

Araya remarcó que las conductas investigadas son incompatibles con el rol policial y aseguró que la institución actuará con máxima severidad cuando corresponda.

“Ellos están para cumplir servicios policiales, y actuaciones de esta naturaleza son totalmente reñidas. No las aceptamos, no representan la generalidad de todo el personal, y si hay que adoptar en las máximas medidas, como lo hicimos, lo vamos hacer”, afirmó.

La autoridad también expresó condolencias a la familia de la víctima fatal y reiteró el rechazo institucional frente a lo sucedido.

“Nosotros, en primer lugar, adherimos a todo el dolor que esto provocó, adherimos en nuestras sinceras condolencias con la familia de la mujer fallecida en este fatal accidente de tránsito”, sostuvo.

Finalmente, agregó que “como institución, lo dijimos, rechazamos categóricamente este tipo de actitudes, y este exfuncionario se encuentra en prisión preventiva como corresponde, y el resto de los funcionarios que se vieron involucrados fueron dados de baja también”.

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