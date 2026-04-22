Carabineros relanza campaña de entrega voluntaria de armas de fuego: desde 2020 se han recepcionado casi 30 mil unidades

Carabineros relanzó la campaña «Entrega Voluntaria de Armas de Fuego», en una actividad desarrollada en la explanada de la Plaza de Armas de Santiago, instancia que contó con la participación de autoridades institucionales y civiles.

Como parte de una estrategia preventiva que busca mitigar los peligros dentro de la comunidad, la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos impulsó esta medida. El propósito central es reiterar el llamado a la población para que devuelvan este tipo de armamento bajo condiciones de seguridad, responsabilidad y total voluntariedad.

Desde la institución policial hicieron hincapié en que este proceso garantiza el completo anonimato de las personas. Quienes decidan acogerse a esta opción no enfrentarán ningún tipo de sanciones ni recibirán citaciones judiciales, una garantía diseñada específicamente para facilitar la participación ciudadana y promover una conducta responsable frente a la tenencia de estos artefactos.

Respecto a los elementos que se pueden devolver, se detalló que el plan abarca armamento de fabricación artesanal, heredado, así como armas inscritas o no inscritas. A esto se suman los accesorios y municiones.

Para concretar la entrega, los ciudadanos tienen la opción de concurrir a cualquier unidad policial a lo largo del país o, si lo prefieren, coordinar el retiro directamente en su domicilio llamando al número gratuito 800 377 707.

Las cifras oficiales revelan el impacto de esta política: en el periodo comprendido desde el 2020 a 2025 se entregaron 29.854 armas. De este total, destaca que solamente el año pasado se recepcionaron 8.142 unidades.

Para asegurar la transparencia del proceso, cada elemento que es recepcionado queda registrado mediante un acta institucional que certifica su trazabilidad. Tras este paso administrativo, el material es inutilizado y destruido, evitando así su eventual uso en hechos delictivos.

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