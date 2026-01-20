Carabineros realizó diligencias en el Congreso por la denuncia de Manouchehri contra Espinoza por presuntas amenazas

Personal del OS9 de Carabineros llegó hasta el Congreso tras la denuncia del diputado de Daniel Manouchehri contra el senador Fidel Espinoza por presuntas amenazas que habrían ocurrido en el marco de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.

Tal discusión escaló ya que Espinoza solicitó el desafuero del parlamentario de la región de Coquimbo, quien lo llamó “corrupto”.

Los funcionarios policiales llegaron al lugar para realizar diversas diligencias correspondientes a esclarecer lo ocurrido.

En el Congreso ya se habría entrevistado a Manouchehri y a la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, quien fue una de las parlamentarias informantes el día del libelo.

Cabe recordar que Espinoza había presentado una querella contra Manouchehri por el tenso intercambio ocurrido en la Sala del Senado, la cual fue declarada inadmisible.

Posterior a ello, el senador negó que la acción judicial haya sido declarada inadmisible y explicó que el tribunal declaró admisible la querella el pasado 24 de noviembre, y que lo resuelto posteriormente correspondía a una “etapa previa al desafuero”.

