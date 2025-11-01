Carabineros informa 11 fallecidos en el inicio del fin de semana largo

Este sábado Carabineros entregó un balance respecto a la situación del tránsito tras el fin de semana largo e informaron que, aunque disminuyó la cantidad de accidentes, aumentó el número de fallecidos.

Según explicó el teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, "en lo que va de este fin de semana largo, hemos podido apreciar, en la comparación con el año 2023 relativa a la misma cantidad de días de feriado, que los siniestros viales han tenido una disminución respecto de ese mismo período".

"Lo mismo pasa con la cantidad de lesionados en cada una de sus distintas consideraciones, pero no así con el resultado de personas fallecidas", agregó.

Según dijo, "hemos registrado hasta esta fecha 11 personas que han perdido la vida producto de un siniestro vial, de las cuales cinco corresponden a peatones". Esto consiste en un aumento del 37% en comparación con el 2023.

Desde la institución informaron, además, que entre el jueves 30 y viernes 31 se han aplicado 29.043 controles y fiscalizaciones a vehículos, además de realizar un total de 6.801 exámenes como alcotest y narcotest.

En cuanto a los detenidos, la cifra alcanzó los 106. De ellos, 54 por conducir en estado de ebriedad y 21 por hacerlo bajos los efectos del alcohol. Además, 30 fueron aprehendidos por conducir bajos los efectos de drogas y solo una persona fue detenida por conducir a velocidad temeraria, a 198 kilómetros por hora.

En cuanto a las infracciones a la ley de tránsito, estas alcanzaron las 1.022. También Carabineros detalló que han ocurrido 273 accidentes de tránsito, que han dejado un total de 11 fallecidos -cinco de ellos peatones- y 164 lesionados.

PURANOTICIA