Carabineros expulsa y condena a funcionario que provocó grave accidente bajo los efectos del alcohol en Santiago

A raíz de un siniestro vial que dejó a una mujer con heridas de gravedad, Carabineros de Chile emitió un pronunciamiento oficial para repudiar y lamentar el suceso, el cual fue provocado por un efectivo policial que manejaba bajo los efectos del alcohol.

A través del documento, la entidad detalló su postura frente al incidente: “Como Carabineros de Chile condenamos enérgicamente los graves hechos ocurridos durante la madrugada en la comuna de Santiago, en los cuales se vio involucrado un funcionario de la institución, quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad tras participar en un accidente de tránsito con resultado de lesiones de carácter grave”.

En la misma línea, el texto oficial enfatiza el rechazo a este tipo de acciones por parte de sus filas, añadiendo que “como institución, manifestamos con total claridad que este tipo de conductas son inaceptables y no representan en absoluto los valores, principios ni el compromiso de los miles de carabineros que diariamente cumplen su labor con profesionalismo, vocación de servicio y arriesgando su vida por la seguridad de la ciudadanía”.

Respecto a las medidas adoptadas tras el choque, el comunicado precisa que “Desde el primer momento se dispuso la actuación de nuestros equipos especializados, encontrándose en pleno desarrollo las diligencias investigativas para esclarecer la totalidad de los hechos, así como identificar a todas las personas que participaron en este procedimiento”.

Sobre las consecuencias para el uniformado implicado, la institución advirtió sobre la severidad de los castigos internos y judiciales, asegurando que “se aplicarán las máximas sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de la entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público, a fin de que se persigan las responsabilidades penales conforme a la ley”.

Asimismo, la policía uniformada garantizó que mantendrán al tanto a la opinión pública sobre los avances del caso. “Carabineros de Chile reitera su compromiso irrestricto con la probidad, la transparencia y se informará de los antecedentes y la identificación del resto de los participantes, en la medida que se vayan aclarando los hechos”, sostienen en la declaración.

Finalmente, el escrito concluye haciendo hincapié en el estado de la víctima afectada por la colisión, indicando que “además reiteramos nuestra preocupación por la salud de la persona que resultó gravemente herida”.

PURANOTICIA