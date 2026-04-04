Carabineros emite alerta de búsqueda por homicidio de adulta mayor en Quinta Normal

Una alerta de búsqueda prioritaria fue activada por Carabineros de Chile para dar con el paradero de Victor Thiany, hombre de nacionalidad haitiana y 27 años, quien se mantiene prófugo tras su presunta autoría en un robo con homicidio. El crimen, que afectó a una mujer de la tercera edad, se perpetró el pasado 31 de marzo en la comuna de Quinta Normal.

El sujeto es sindicado como el principal responsable del asesinato de María Leonor Valdebenito, una ciudadana chilena de 66 años. La víctima fue encontrada al interior de su domicilio particular sin signos vitales y con evidencias de haber recibido una golpiza.

La situación quedó al descubierto luego de que la hija de la mujer acudiera a la propiedad, tras cumplir un periodo de 24 horas sin poder establecer contacto ni tener noticias sobre el estado de su madre.

En relación con el escape del sospechoso, desde la Fiscalía Centro Norte indicaron que "la presunta persona responsable habría tenido un diálogo con un testigo para efectos de alejarse del lugar a bordo del vehículo de la víctima".

De acuerdo con la descripción técnica entregada por la policía, Thiany tiene una estatura aproximada de 1,75 metros, es de tez morena oscura y registra como fecha de nacimiento el 20 de abril de 1998.

Desde la institución uniformada recalcaron la urgencia de su detención, advirtiendo que el individuo "representa un alto peligro para la seguridad pública, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía".

Para quienes posean datos relevantes que permitan dar con su ubicación, Carabineros solicitó contactarse de forma inmediata con el Departamento de Organizaciones Criminales O.S.9, a través del número telefónico 229221070.

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