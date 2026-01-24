Carabineros detiene a estafador que robó $3 mil dólares a turistas en el centro de Santiago

Carabineros detuvo a un ciudadano chileno acusado de estafar a turistas extranjeros, a quienes habría sustraído tres mil dólares mientras buscaban realizar cambio de divisas en el centro de Santiago.

Tras un trabajo coordinado, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) Metropolitana logró recuperar la totalidad del dinero robado y concretó la detención del imputado en el sector de Paseo Ahumada con Huérfanos.

El detenido fue identificado como Claudio Alejandro Palma Pinto, quien registra antecedentes por distintos delitos y sería parte de una extensa red dedicada a estafas en las inmediaciones de casas de cambio capitalinas.

Según la investigación, los delincuentes operaban principalmente entre Agustinas, Huérfanos, Morandé y Paseo Ahumada, donde abordaban a turistas ofreciendo compra y venta de moneda nacional y extranjera mediante trato directo.

El teniente coronel Hugo Troncoso, de la 1° Comisaría de Santiago, explicó que el modus operandi consistía en ofrecer un tipo de cambio “a mejor precio” y, una vez que obtenían el dinero, lo sustraían y huían, dejando a las víctimas sin respuesta. Además, los estafadores simulaban transacciones y se hacían pasar por agentes, gerentes o incluso turistas para generar confianza.

