Carabineros detiene a cuatro conductores que circulaban a 170 km/h en Costanera Norte

Un nuevo servicio de fiscalización de velocidad desarrollado por Carabineros en la autopista Costanera Norte, a la altura del kilómetro 7,5, dejó como resultado cuatro personas detenidas por conducción temeraria, luego de ser sorprendidas circulando a velocidades que fluctuaban entre los 163 y 170 kilómetros por hora.

La velocidad más alta fue registrada en un Peugeot 3008, cuyo conductor fue detectado circulando a 170 km/h. Durante el mismo operativo, Carabineros controló una motocicleta BMW S1000 a 167 km/h, un Audi A1 a 163 km/h y un BMW X1 también a 163 km/h.

Los cuatro conductores fueron sometidos a controles para establecer la eventual presencia de alcohol, sin registrarse consumo en ninguno de ellos. Asimismo, se verificó la documentación de los vehículos y la situación de sus respectivos conductores.

En el caso del Audi A1 y del BMW X1, Carabineros constató que ambos mantenían su revisión técnica vencida, motivo por el cual fueron retirados de circulación y trasladados al aparcadero de Custodia Metropolitana.

Desde la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras se reiteró que este tipo de fiscalizaciones tiene como objetivo detectar y sacar de circulación conductas que representan un riesgo especialmente grave para todos quienes utilizan las autopistas.

A 170 km/h, un vehículo recorre aproximadamente 47 metros en apenas un segundo. Esto significa que, ante la aparición repentina de un vehículo detenido, un objeto en la calzada o una maniobra imprevista de otro conductor, el margen disponible para percibir el peligro, reaccionar y detenerse se reduce considerablemente.

Carabineros reiteró que los límites de velocidad no constituyen una recomendación, sino una medida fundamental de seguridad vial, destinada a reducir tanto la probabilidad de ocurrencia de un siniestro como la gravedad de sus consecuencias.

Los antecedentes de los cuatro procedimientos fueron puestos a disposición del Ministerio Publico. La conducción temeraria es un delito a contar de los 161 km/h. El caso más bullado fue el de la periodista Ivette Vergara.

(Imagen de referencia)

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