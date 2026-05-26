Campos cuestiona al Socialismo Democrático y afirma que "se han transformado en el vagón de cola" del PC y el FA

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, criticó la postura que ha tenido el Socialismo Democrático y llamó a construir una oposición "mucho más dialogante".

En conversación con radio Pauta, el secretario de Estado dijo que le "cuesta entender la posición que han ido tomando en el último tiempo los partidos del denominado Socialismo Democrático (…) que se han ido transformando en vagones de cola o en acompañamiento de las grandes definiciones que toma el Partido Comunista y con el Frente Amplio".

"Creo ese es un suicidio para ese sector, y si continúan en esa línea, a la larga o a la corta van a terminar desapareciendo", afirmó.

La autoridad expresó que le "encantaría, y creo que lo que el país necesita, es tener una oposición mucho más dialogante, mucho más conversadora, como históricamente siempre había ocurrido en Chile".

"La medida que se amplíe la base política, en las grandes definiciones que se están adoptando, evidentemente que el país va a poder progresar y desarrollarse de un modo más eficiente", argumentó el titular de Agricultura.

En esta línea, Campos insistió en que el Socialismo Democrático "están en un camino equivocado, pero tienen todavía tiempo y oportunidad para rectificar esa estrategia, que la considero errada".

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