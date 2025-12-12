Carabineros descubre discoteca clandestina con 150 personas tras reiteradas denuncias de vecinos en Santiago

Carabineros allanó la madrugada de este viernes una discoteca clandestina en la comuna de Santiago, tras los reclamos de vecinos por ruidos molestos. En el lugar había 150 personas consumiendo alcohol. Los dos encargados del lugar fueron detenidos por oponer resistencia.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en el sector de Portugal con Av. Matta, donde la policía incautó bebidas alcohólicas, equipos de música, máquinas de pago y otros elementos. Los asistentes fueron dejados en libertad.

Al respecto, el capitán Sheng Castillo declaró que "este procedimiento se gesta a raíz de diversos llamados de vecinos al nivel 133 para manifestar su descontento y molestia por el funcionamiento de un local clandestino de venta y consumo de bebida alcohólica al interior".

Añadió que "estos llamados, por lo que manifiesta personal del cuadrante, han sido reiterativos en el tiempo y se han mantenido durante toda esta semana, ya que por redes sociales permanentemente se efectuaban fiestas al interior".

También informó que "se encuentran aproximadamente 150 personas al interior, que pagaban una entrada. En este momento, solo hay dos personas detenidas. Son ambos chilenos y adultos por oponerse al accionar de carabineros de servicio para ingresar al local".

