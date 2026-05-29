Biministro Alvarado descarta quiebre entre Hacienda y Segpres por ley de Reconstrucción

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó este viernes que exista una contradicción entre los ministros José García Ruminot (Segpres) y Jorge Quiroz (Hacienda) respecto del proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

La controversia surgió luego de la presentación del Informe de Finanzas Públicas, que reveló inconsistencias en la proyección de deuda. Tras ello, García Ruminot sostuvo que sería necesario realizar ajustes al proyecto, particularmente en materia de invariabilidad tributaria. Posteriormente, el ministro de Hacienda matizó esa postura y señaló que “puede ser eso u otras cosas”.

Consultado sobre las diferencias entre ambos secretarios de Estado, Alvarado afirmó, durante un punto de prensa junto al ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que “todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar, a mejorar el proyecto de Reconstrucción”.

“La incorporación de medidas que mejore la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas, y podemos tender acuerdos en esas materias, y, si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el por qué”, añadió.

En esa línea, el titular del Interior insistió en que no existen discrepancias dentro del gabinete sobre este tema.

“Aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo depende del tenor de las propuestas, que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de Reconstrucción, y si hay, efectivamente, disposición y voluntad de apoyar”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la postura que, a su juicio, ha mantenido la oposición frente a la iniciativa.

“Hasta ahora, desde la oposición, siempre hemos escuchado que quieren aportar y que quieren, de alguna u otra manera, colaborar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. No obstante aquello, estamos disponibles para escuchar”, afirmó.

Alvarado también se refirió específicamente a los puntos mencionados por García Ruminot, señalando que ya fueron parte de la discusión legislativa previa.

“Las materias que señala el ministro García, si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, son materias que fueron conversadas, que fueron discutidas, y donde existió intercambio de opiniones sobre el particular”, indicó.

Finalmente, el secretario de Estado reiteró que cualquier modificación dependerá del debate parlamentario que se desarrolle en el Senado.

“Ahora, si pueden ser esas materias u otras, o ninguna, como dijo el ministro Quiroz, eso va a ser el resultado final de la discusión que se dé en el Congreso, especialmente en el Senado”, cerró Alvarado.

PURANOTICIA