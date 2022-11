Carabineros aclara polémica vocería de coronel en medio de paro camionero en Quilicura: le solicitarán explicaciones

Controversia causó en redes sociales la declaración del coronel de Carabineros Juan Jiménez, de la Prefectura Santiago Norte, en el marco del paro de camioneros que se desarrolla en distintos puntos del país.

Durante un monitoreo en Quilicura, Jiménez fue consultado por el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión sobre por qué no eran retirados los transportistas pese a que el Gobierno había presentado querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE).

El uniformado respondió que “no he recibido ninguna instrucción al respecto. Solo nos hemos abocado a resguardar este sector, por este espacio donde se encuentran en ambas pistas para que se desarrolle de la mejor forme lo que ellos han conversado. A mí personalmente no me ha llegado ninguna instrucción ni nada. Sería irresponsable de mí parte pronunciarme al respecto”.

“Ellos se mantienen en la berma de la ruta y se extendió un cordón de conos, y así también un desplazamiento de personal de Carabineros de Chile para tener un mayor resguardo por una manifestación que ellos están haciendo, por unas inquietudes que tienen los camioneros hacia las autoridades", agregó.

La declaración debió ser aclarada por el general inspector Carlos González, jefe de la Zona Metropolitana: “En relación a esta vocería, Carabineros de Chile quiere manifestar tajantemente que no corresponden a las instrucciones impartidas por este mando zonal ni por el general director”.

“Se mantienen coordinaciones permanentes con la Delegación Presidencial Metropolitana tendientes a ir monitoreando los eventos y hemos transmitido a nuestro personal de servicio en la población todas las orientaciones que el gobierno nos ha entregado”, agregó.

Además, González indicó que “se le solicitarán las explicaciones al oficial comprometido con la finalidad de que aclare cuáles fueron sus sentidos".

Cabe señalar que este viernes hubo una reunión entre dirigentes de camioneros del sur y la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte con el Gobierno para llegar a un acuerdo con el fin de deponer el paro.

Sin embargo, la reunión fracasó después de que los dirigentes gremiales pusiesen como condición que el Ejecutivo retire las querella por LSE.

