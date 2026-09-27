Carabinero resulta herido a bala en la cabeza durante procedimiento en Lo Espejo

Un procedimiento policial que continuaba en desarrollo durante la tarde de este domingo dejó a un funcionario de Carabineros herido tras recibir un impacto balístico en la cabeza en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho se registró en el sector Las Dunas, específicamente en las cercanías de la intersección de las avenidas Eduardo Frei Montalva y del Ferrocarril.

De acuerdo con los primeros antecedentes disponibles, el funcionario lesionado correspondería a un cabo segundo de Carabineros.

La institución confirmó la existencia del procedimiento, aunque señaló que todavía se encuentra recopilando información para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

“Les ampliaremos conforme se tenga la totalidad de los antecedentes”, señaló Carabineros.

Asimismo, desde la institución confirmaron que “hay un funcionario de la institución que se encuentra lesionado”.

Hasta el momento no se ha entregado información oficial respecto del estado de salud del carabinero ni se han precisado las circunstancias en que recibió el impacto balístico.

Tampoco se han informado, por ahora, antecedentes sobre eventuales personas detenidas o la participación de terceros en el hecho.

El procedimiento policial permanece en desarrollo y se espera que Carabineros entregue nuevos antecedentes una vez que cuente con mayor información sobre lo ocurrido.

PURANOTICIA