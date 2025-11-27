Capturan a reo que el domingo pasado se fugó desde la cárcel Colina II tras saltar una pandereta

Gendarmería de Chile confirmó la detención de Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, quien la tarde del domingo 23 de noviembre había escapado del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II.

El interno, que se encontraba en prisión preventiva por robo con intimidación, logró huir tras saltar una pandereta en la parte frontal del recinto, vulnerando tanto la guardia interna como la guardia armada.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, detalló que la evasión motivó un operativo de búsqueda en coordinación con Carabineros y la PDI.

Según informó Carabineros, personal de la 30° Comisaría de Radiopatrullas se encontraba realizando servicios preventivos en el sector de las calles Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado, comuna de lo Espejo, momento en que le realizaron un control de identidad a un adulto que transitaba por el lugar.

El hombre se negó a identificarse, por lo que fue llevado hasta la 11° Comisaría para realizar la diligencia pertinente que permitiera verificar su identidad.

Al realizarle el control respectivo, Carabineros se percató que el hombre era Amílcar Olivares Cárdenas, razón por la que fue llevado hasta un centro asistencial para que le realizaran la constatación respectiva de lesiones, para luego quedar a disposición del Ministerio Público.

El interno ya había protagonizado una fuga en 2009 desde el mismo penal. Según el director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Héctor Labrín, Olivares Cárdenas estaba en Colina II desde julio, pero “ya conocía este establecimiento porque cumplió condena acá”.

Tras el incidente, Gendarmería anunció la apertura de sumarios administrativos para esclarecer las circunstancias de la fuga y establecer responsabilidades del personal de servicio.

