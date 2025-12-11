Capturan a dos peligrosos delincuentes armados en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

Mientras realizaba patrullajes preventivos en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, Carabineros detuvo a dos sujetos con amplio prontuario policial, uno de ellos buscado por homicidio, y sacó de circulación dos armas de fuego.

El procedimiento ocurrió a las 23:50 horas de anoche en calle Cardenal José María Caro con Avenida Central, donde los efectivos divisaron un vehículo que efectuó una maniobra que podría haber derivado en un accidente con el carro policial.

Por este motivo, Carabineros intentó fiscalizar el automóvil con cuatro sospechosos en su interior el cual se dio a la fuga, por lo cual se inició un seguimiento controlado que finalizó en la calle Pedro Aguirre Cerda.

En este lugar, los antisociales descendieron del vehículo y huyeron a pie, pero los funcionarios policiales lograron la detención de dos de ellos a los pocos metros.

Uno de los detenidos arrojó un arma de fuego a un sitio colindante, mientras que otro de los sujetos agredió a un funcionario con un golpe de puño, el que fue diagnosticado con lesiones leves.

En el lugar de la detención, se pudo recuperar dos armas de fuego y munición. Además, se verificó que el vehículo de los sospechosos mantenía una orden vigente por robo desde el 12 de noviembre de este año en la comuna de Santiago.

Los detenidos son dos hombres chilenos de 21 y 41 años, ambos con antecedentes, el último con una orden vigente por homicidio del 27 de febrero de 2025, del 10 Juzgado de Garantía de Santiago.

PURANOTICIA