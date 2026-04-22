Candidato argentino a la ONU lanza dardo a Bachelet: "No entiendo que se presente bajo la bandera de otro país"

El candidato argentino a la Secretaría General de Naciones Unidas, Rafael Grossi, apuntó en contra su contendiente, la expresidenta Michelle Bachelet, por no contar con el apoyo del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Durante una conversación con el periódico trasandino La Nación, el representante diplomático —quien sí cuenta con el patrocinio del gobierno de Javier Milei— expresó sus reparos frente al hecho de que la carta chilena busque liderar el mayor cargo del ente multilateral bajo el alero y nominación de Brasil y México.

Al ser requerido sobre la importancia de poseer el aval de su propia nación para esta postulación, Grossi fue enfático: “Para mí es un orgullo. Yo soy argentino. No entiendo una persona que se presente bajo la bandera de otro país. No lo entiendo".

En esa misma línea, el postulante trasandino profundizó en su postura y valoró el vínculo con el actual mandatario de su país. “Yo no critico a nadie, pero no lo entiendo. No juzgo a nadie, pero yo soy, en uso de licencia, un miembro permanente, y muy orgulloso, del servicio exterior de la Argentina. ¿Cómo me voy a ir a buscar una bandera? Al contrario, soy un agradecido. Y le agradezco al Presidente que me haya presentado porque, como ustedes saben, él es escéptico de las Naciones Unidas”, aseveró.

Sobre este último punto, el diplomático añadió que “he tenido conversaciones muy profundas con él sobre la ONU, por qué yo quería ser candidato. A él le gustan las discusiones conceptuales. Traté de explicarle que justamente tiene esta naturaleza el organismo, que tiene que cambiar y que es posible cambiarlo”.

Frente a la interrogante de si una eventual elección suya lograría modificar la mirada que tiene Milei respecto a la ONU, el candidato respondió textualmente: “No es mi objetivo cambiarle la visión. Pero él es una persona sensible. Yo fui con él a la Antártida con una misión del OIEA, y le interesó mucho lo que estábamos haciendo científica y tecnológicamente”.

Finalmente, el aspirante a la Secretaría General garantizó que con el jefe de Estado argentino “se puede tener un muy buen diálogo. Confío, y saco el tema de Milei, que con una buena gestión en las Naciones Unidas muchos líderes que pueden tener una visión un poco más escéptica del organismo digan que acá se está cumpliendo con la idea primigenia de hace 80 años de tener un organismo que trate de gestionar la paz”.

(Imagen: Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA))

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