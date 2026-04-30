Cancillería realiza gestiones por ciudadanos chilenos en la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel

El ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que siete ciudadanos chilenos están involucrados en la Flotilla Global Sumud que pretende llegar a la Franja de Gaza. Algunas de las naves fueron interceptadas por Israel, que capturó a 175 activistas.

A través de una declaración oficial, la cartera diplomática indicó que "el Gobierno de Chile expresa su preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos".

Junto con lo anterior, el organismo gubernamental detalló las acciones adoptadas frente a este escenario. "El Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando las gestiones pertinentes con todas las partes involucradas y ha instruido el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad", precisaron desde la institución.

Para concluir su pronunciamiento, el ministerio enfatizó la postura del país frente a este tipo de conflictos: "Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias".

Horas antes de la confirmación chilena, las autoridades israelíes habían comunicado el arresto de aproximadamente 175 personas que navegaban en la Global Sumud. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada en aguas internacionales ubicadas al sur de Grecia, a una distancia cercana a los mil kilómetros del litoral de la Franja de Gaza.

Mediante sus redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Israel emitió un mensaje señalando que "Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel". Esta publicación surgió horas más tarde de que la misma entidad asegurara que al interior de una de las naves intervenidas se encontraron "condones y droga".

En la misma línea, la diplomacia israelí difundió un registro audiovisual donde, según indicaron, se observa a "activistas pasándolo bien a bordo de los buques israelíes". La información oficial no entregó pormenores respecto a las nacionalidades de los aprehendidos, quienes ya estarían en pleno traslado hacia un puerto en territorio de Israel.

Por su parte, la organización detrás de la expedición marítima aclaró el estado del resto de su flota. Desde la Global Sumud Flotilla recalcaron que aquellos navíos que lograron evitar la intervención "están en aguas griegas o dirigiéndose a ellas".

Además, la agrupación hizo hincapié en la ubicación exacta donde ocurrió el operativo militar: "Recordamos que el contacto y posterior abordaje israelí con los barcos de la flotilla se produjo a más de mil kilómetros de la costa de Gaza", declararon.

Previo a estas declaraciones, los organizadores denunciaron que los efectivos israelíes que irrumpieron en decenas de sus barcos en pleno mar Mediterráneo habían "inutilizado sus motores". Esta acción dejó a los tripulantes a la deriva "ante la proximidad de una tormenta masiva", una situación que la propia flotilla catalogó como "una trampa mortal".

Cabe mencionar que esta caravana marítima reemplazó a la que fue intervenida en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025. Dicho suceso ocurrió al poco tiempo de sobrepasar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.

(Imagen: EFE)

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