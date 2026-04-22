Cancillería ordena sumario por gestiones no autorizadas en favor de la candidatura de Bachelet a la ONU

A través de un comunicado oficial, la Cancillería confirmó la medida administrativa: "La Subsecretaría de Relaciones Exteriores (que encabeza Patricio Torres) iniciará una investigación sumaria para indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes. El 24 de marzo, el Gobierno retiró su apoyo a la candidatura y, por lo anterior, instruyó a las embajadas y misiones que se abstengan de realizar gestiones en la materia".

La indagatoria, revelada inicialmente por Ex-Ante, apunta a un grupo de funcionarios que formaron parte de la gestión de la exembajadora Paula Narváez (PS). Entre los nombres señalados figura Claudio Garrido, representante permanente alterno en Nueva York, junto a su círculo cercano compuesto por Jimena Prada, Pablo Bravo y Andrés Borlone.

La evidencia central del caso reside en comunicaciones digitales emitidas desde cuentas institucionales tras la orden de cese de funciones. Según el medio citado, Jimena Prada envió un mensaje con el asunto: “Re: Cuarta actualización: reunión con la candidata y el Presidente de la Asamblea General”.

Dicho correo fue dirigido a miembros del gabinete del presidente de la Asamblea General, con copia a Garrido y al embajador de Brasil ante la ONU, Norberto Moretti, cuyo país ha sido un pilar estratégico en la postulación de la exmandataria.

Asimismo, se detectó un mensaje de respuesta enviado por la asistencia de la Asamblea General a Prada y Garrido, en el cual se solicita: “La oficina del Presidente de la Asamblea General quisiera solicitarle amablemente que transmita la información adjunta a la candidata al cargo de Secretaria General, sobre una oportunidad de participación en redes sociales, Sra. Bachelet. Le solicitamos tener en cuenta que el adjunto incluye información sensible para el momento”.

La investigación sumaria buscará esclarecer por qué estos canales oficiales siguieron operativos para fines de campaña, contraviniendo la instrucción directa de la administración central de suspender todo respaldo diplomático a la postulación de Michelle Bachelet.

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