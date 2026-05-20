Diputado Leiva dice que la remoción de Steinert fue "una buena decisión" ya que "hizo muy mal su trabajo"

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, uno de los impulsores de la interpelación anunciada en contra de la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aseguró que sacarla de su cargo fue “una muy buena decisión”.

En entrevista con radio Agricultura, el parlamentario aseguró que la continuidad de la exfiscal no solo era “insostenible, sino que no se hacía cargo de manera alguna de la principal prioridad que tenía la ciudadanía, y también del autodenominado gobierno de emergencia”.

“En temas de emergencia no se puede improvisar, ni menos no hacer nada”, aseguró el parlamentario miembro de la comisión de Seguridad.

Leiva destacó que Steinert durante su gestión “nunca se reunió con la oposición, nunca generó vínculos o lazos que es lo fundamental en materia política”. Además, acusó que la exministra “no tenía” liderazgo.

“Este es un fracaso en materia de seguridad, tanto así que el Presidente Kast lo señala. Tiene que hacer un cambio a 69 días de asumir, algo nunca antes visto”, señaló.

El legislador, además, lamentó que se le acuse de “forzar” la salida de la ministra. “Es injusto para nosotros cuando se nos dice que forzamos la salida. Fuimos muy respetuosos. Aquí hubo una ministra que hizo muy mal su trabajo”.

Además, valoró la designación de Martín Arrau: “En Obras Públicas lo ha hecho muy bien, es un hombre muy metódico”, aseguró.

“Yo no puedo criticar al ministro Arrau porque recién hoy día en la mañana se va a ir a sentar a ese ministerio. Tengo que darle la oportunidad de que lo haga, que tome conocimiento del estado del arte en materia de seguridad y poder trabajar en conjunto con quienes piensan distinto. Eso también es importante”, finalizó.

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