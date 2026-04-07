Canciller venezolano arremete contra Kast y enfría opción de retomar relaciones: “Mucho ruido y poca seriedad”

Una dura respuesta emitió el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, contra el Presidente José Antonio Kast, a raíz de las declaraciones de este último durante su visita a la Casa Rosada. En dicha instancia, tras reunirse con su homólogo argentino Javier Milei, Kast sugirió que las transformaciones recientes en la nación caribeña abrirían la puerta para una normalización progresiva de los vínculos diplomáticos entre ambos estados.

A través de su perfil oficial en la red social X, el jefe de la diplomacia venezolana manifestó su desconcierto ante los dichos del mandatario: “Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos”.

En la misma línea, Gil profundizó en su cuestionamiento señalando que “así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas: no se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio, ni hablar de respeto mientras se agrede”.

Finalmente, el secretario de Estado del país llanero sentenció en la plataforma digital que, a su juicio, las palabras de la autoridad chilena carecen de rigor diplomático, afirmando que “al final, más que política exterior, el Presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad”.

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