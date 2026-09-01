Canciller dice que texto para derogar decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes está listo desde marzo: "Tienen que cumplirnos con firmar"

El canciller Francisco Pérez Mackenna indicó que el texto para derogar el decreto argentino que establece una administración conjunta del Estrecho de Magallanes está listo para la firma del Presidente Javier Milei desde marzo.

"Cuando llegamos al gobierno en marzo, el primer viaje que hicimos fue justamente a la República de Argentina y el canciller en esa oportunidad me ratificó que efectivamente esto estaba para la firma del Presidente en aquella época", comentó la autoridad en punto de prensa en el Congreso.

Añadió que “está listo para la firma desde entonces. Nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversarlo con nuestra contraparte argentina, le hemos recordado que eso está pendiente y que tienen que cumplirnos con firmar este decreto".

“Tengo una excelente relación con mi par en Argentina, tenemos muy buenas relaciones. El compromiso del canciller es que van a firmarlo y yo espero que se cumpla", agregó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Sobre los dichos del general Valverde y la molestia expresada por Chile, Pérez Mackenna recordó que "nosotros cumplimos con nuestra nota de protesta. Ahí está lo que hicimos, y la reacción fue inmediata y positiva".

Finalmente, sobre la reunión que sostendrán Kast con Milei, afirmó que en la conversación "van a estar todos los temas que nos ocupan y nos preocupan con Argentina, así que este va a ser un tema que va a estar arriba de la mesa".

PURANOTICIA