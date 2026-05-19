Canciller asegura que al Gobierno "no le incomoda" que Bachelet resulte electa en la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que al Gobierno no le generaría incomodidad que Michelle Bachelet resultara electa Secretaria General de Naciones Unidas e, incluso, señaló que no tendrían ningún inconveniente en colaborar con ella, pese a no haberle dado el apoyo oficial.

En entrevista con radio Agricultura se le consultó al Canciller si el Gobierno de José Antonio Kast está preparado para un eventual triunfo de Bachelet en la ONU, a lo que respondió: “Por supuesto, ese es su derecho, está en campaña”.

“Nosotros ya hemos dicho que no vamos a apoyar a ninguna otra candidata o candidato, así que es un derecho de ella seguir con esa carrera y lo vemos con total respeto”, agregó.

Respecto si al Gobierno sería incomodo que la expresidenta gane la elección sin el apoyo explicito de Chile, señaló que "no es una situación incómoda en ningún caso”.

Finalmente, sostuvo que “si eso llega a ocurrir, vamos a trabajar con ella en la medida que ella lo requiera, no tenemos ningún problema con eso”.

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