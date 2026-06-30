Canciller afirma no manejar información sobre hostigamientos a los "Topos de Chile" en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dijo no tener información sobre la acusación de los "Topos de Chile" sobre presuntos hostigamientos por parte de militares en Venezuela.

Los rescatistas denunciaron constantes controles e interrupciones por parte de militares venezolanos, que sospecharían espionaje por parte de ellos y de otros grupos que han ido a colaborar.

La autoridad mencionó que el jueves pasado concurrió al Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para "despedir a un total de 47 rescatistas de una división que se llama USAR".

"Ellos son bomberos, son médicos, son ingenieros, que son especialistas en esto, viajaron, obviamente, coordinados con el gobierno de Venezuela a ayudar", explicó.

El canciller afirmó que "han hecho un trabajo increíble y no hemos tenido ningún problema con ellos" y destacó que “fuimos a ayudar y en eso estamos concentrados; en ayudar por razones humanitarias al pueblo de Venezuela que está pasando por un periodo crítico, y no tengo información, por lo menos a nivel de la Cancillería, de estos temas".

Asimismo, el secretario de Estado señaló que cuentan con un enviado especial de la Cancillería que se encuentra en Caracas con quien está en contacto varias veces al día, "preguntándole justamente por su seguridad, por cómo está funcionando la ciudad, el acceso a cosas básicas como agua, como alimento, las conversaciones que él ha podido sostener con la autoridad venezolana".

"Todo, la verdad, funciona con un grado de coordinación y de apoyo muy significativo. Así que, por el lado mío, por lo menos les puedo decir que la misión se ha ido cumpliendo perfectamente", sentenció el canciller.

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