Camioneros se movilizan en distintos puntos de la ruta 5 Sur previo al paro nacional de este martes

Las primeras manifestaciones de camioneros en rechazo al alza de los combustibles y al incremento de los costos operacionales comenzaron este lunes en distintos puntos de la ruta 5 Sur, como anticipo al paro nacional convocado por la Confederación Fuerza del Norte (CTFN) para este martes 10 de noviembre.

Durante las primeras horas de la jornada se registraron movilizaciones en Los Ángeles, Osorno y Curicó, en ambos sentidos de la carretera.

La protesta busca presionar al Gobierno para que adopte medidas frente al encarecimiento de la actividad del transporte de carga. Según ha advertido la CTFN, el escenario actual mantiene a pequeños y medianos empresarios del rubro “al borde de la quiebra”.

Los camiones permanecen estacionados a un costado de la ruta, sin que se hayan reportado cortes de tránsito. No obstante, la presencia de los vehículos ha provocado una circulación más lenta en algunos de los sectores donde se desarrollan las manifestaciones.

La movilización no cuenta con el respaldo de dos de las principales organizaciones del sector: la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que descartaron sumarse al paro.

Desde esta última entidad señalaron que, aunque reconocen las dificultades que enfrenta la industria, paralizar el transporte podría agravar la situación económica.

“Sabemos que la coyuntura es difícil. En las actuales circunstancias, con una economía deprimida, altos precios de los combustibles e insumos en general, menos viajes y carga a transportar, dólar alto y perspectivas que es necesario mirar con atención, un paro del transporte de carga solo puede añadir otro elemento negativo en este contexto. Por tanto no es ninguna solución, no es un aporte”, sostuvo la CNDC.

Pese a la postura de ambas confederaciones, otros gremios del transporte han expresado su respaldo a la convocatoria de la CTFN. La paralización comenzará este martes 10 de noviembre y se desarrollará en distintos horarios y puntos del país.

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