Corte Suprema ratifica multa de más de $4 mil millones por graves incumplimientos en relleno sanitario de Tiltil

La Superintendencia de Medio Ambiente informó que la Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos por la empresa KDM y dejó a firme la multa de 4.984 UTA (más de $4 mil millones) por graves irregularidades en el relleno sanitario Loma Los Colorados, ubicado en la comuna de Tiltil.

De esta manera, se ratificó el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que, en enero pasado, rechazó la reclamación de la empresa KDM que buscaba anular la multa aplicada por la SMA, por no implementar dos de las tres vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental del relleno.

“Este Tribunal concluye que los actos impugnados se encuentran ajustados a derecho, no advirtiéndose vicios de legalidad ni desproporcionalidad en la sanción aplicada”, señaló la sentencia en esa oportunidad, luego de desarrollar un completo análisis de cada una de las controversias planteadas por la empresa.

A través de dicho estudio, el tribunal pudo establecer que la superintendencia formuló debidamente el cargo imputado a KDM. Al respecto, estableció que "la motivación de dicho cargo resulta suficiente y congruente con los hechos constatados en las actividades de fiscalización", desestimando de esta manera los cuestionamientos relativos a una eventual falta de congruencia o errada configuración de la imputación.

Así, el Tribunal constató que la SMA "actuó dentro de sus facultades legales, en respuesta a denuncias revestidas de seriedad y mérito suficiente, desarrollando las diligencias de investigación pertinentes y determinando, con sustento en ellas, el hecho infraccional objeto de sanción, sin que se adviertan vicios de legalidad en dicho proceder".

(Imagen: Superintendencia de Medio Ambiente)

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