Exministro Cordero aborda investigación por el caso Audio y advierte "la crisis más grande" en la historia del Poder Judicial

El exministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó como la mayor crisis en la historia reciente del Poder Judicial la serie de investigaciones y remociones que han afectado a la Corte Suprema, advirtiendo que el debilitamiento del máximo tribunal representa un riesgo para el país, especialmente en materia de seguridad y corrupción.

“Estamos en presencia de la que yo creo es la crisis más grande que ha tenido el Poder Judicial”, aseguró en entrevista con radio ADN.

Añadió que “de los 200 años que tiene la Corte Suprema, el único ministro de la Corte Suprema que había sido destituido fue Cereceda el año 92. Y entre los años 2024 y 2025, se destituyeron tres ministros de la Corte Suprema”.

“A partir de la investigación del caso Audio, se abrieron otro tipo de investigaciones. El caso Audio está muy vinculado a un tipo de información, luego hay otro que tiene que ver con el proceso de nombramientos judiciales, y lo tercero es las investigaciones que han estado vinculadas a casos de corrupción por la obtención de sentencias”, detalló.

Agregó que “cuando uno mira el panorama más global y suma esto, los procesos de remoción de los jueces producto del uso de licencias falsas que hemos tenido, yo creo que es la crisis del Poder Judicial más grande que nosotros hemos tenido”.

“En un sistema en que además los temas de seguridad son clave, los temas de corrupción son muy sensibles a los temas de seguridad… Tener un Poder Judicial muy golpeado es muy riesgoso para el país”, advirtió.

REFORMA DE SEGURIDAD

En la entrevista Cordero comentó la reforma de Seguridad y aseguró que “el Presidente está utilizando todo su capital en eso. Supongo que el Gobierno lo habrá evaluado bien. Ahí hay una definición más bien estratégica del ejecutivo”.

“El Gobierno tiene un desafío de gestión muy significativo y en eso yo comparto con el ministro a Arrau. El principal desafío que tiene el Ministerio de Seguridad hoy día es gestión”, aseguró.

Consultado si es una derrota para el Gobierno el retirar la reforma de seguridad, el ex secretario de Estado señaló que “el Gobierno quiere salir pronto de un tránsito en la agenda legislativa para mostrar un resultado ahí, pero los temas más relevantes siguen estando en la implementación de la legislación aprobada”.

“Hoy en día ya existen herramientas para combatir el crimen. Todas las reformas que se hicieron fueron para agilizar las investigaciones penales, fortalecer la capacidad del Ministerio Público, fortalecer la capacidad de las policías y fortalecer la gestión local”, agregó

INDULTOS

Cordero también abordó la posibilidad de indultos a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

“Yo tengo una preocupación sobre los indultos, no sólo porque son delitos de lesa humanidad desde el punto de vista de cómo lo trata el Derecho Internacional, sino que además de eso, porque creo que detrás de ello también hay una consideración a las víctimas y también a la memoria del país”, comentó.

Agregó que “hay un espacio que no admite ni proporción ni justificación que es ese espacio donde usted denigra la dignidad humana, donde justifica la tortura, la desaparición forzosa o las ejecuciones extrajudiciales”.

Además hizo una diferencia en los casos de personas con enfermedad terminal con inminencia de muerte: “Yo creo que esos son dos requisitos, enfermedad terminal con inminencia de muerte, que además están aceptadas en el Derecho Internacional, respecto al cual uno probablemente podría observar con más detención”, dijo.

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