Camión repartidor volcó tras colisionar con bus del transporte público en el centro de Santiago

Un camión repartidor resultó volcado tras colisionar con un bus del transporte público, hoy en la mañana, en el centro de Santiago. No hubo lesionados en el hecho.

El accidente se registró a las 6 horas de este lunes en la intersección de Carmen con Santa Isabel, donde por causas que se investigan el bus colisionó al camión y provocó su volcamiento.

En la máquina de transporte de pasajeros sólo viajaba el conductor, pero el bs resultó con serios daños. El conductor del camión, en tanto, no sufrió lesiones graves.

Sobre lo ocurrido, el capitán Francisco Astudillo señaló que "si bien esto es un cruce regulado por un semáforo, se están tomando las declaraciones pertinentes".

La colisión provocó gran congestión en el sector, debido a que se produjo en la hora peak del desplazamiento de vehículos al inicio de la jornada laboral.

Los vehículos fueron retirados poco antes de las 9 de la mañana y sólo recién se pudo restablecer el normal tránsito vehicular.

PURANOTICIA