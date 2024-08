Camión que transportaba insumos médicos desde San Antonio fue desvalijado en Maipú por delincuentes que secuestraron al chofer

La madrugada de este viernes, el conductor de un camión, que viajaba junto a su hijo de 9 años y otro acompañante, sufrió un violento robo en Maipú,

De hecho, la decena de delincuentes armados secuestraron al chofer con el vehículo, mientras que el acompañante logró rescatar al niño y buscar un lugar seguro.

Todo ocurrió en la intersección de la Autopista del Sol con Américo Vespucio, donde los antisociales, a bordo de dos automóviles, interceptaron el camión y posteriormente le dispararon al parabrisa con el objetivo de detenerlo.

Tras abordar la máquina, intentaron llevarse al padre y a su hijo, pero el acompañante logró quedarse con el menor, mientras la banda escapaba con el camión.

Posteriormente, los hampones liberaron a la víctima en Quilicura, mientras el camión fue abandonado en Tiltil, pero robaron toda la carga, avaluada en $100 millones.

El camión transportaba insumos médicos desde el puerto de San Antonio a la Región Metropolitana. Se presume que los delincuentes estaban al tanto de este traslado, por lo cual se investiga un eventual “dateo” desde la empresa de transportes.

El conductor señaló que "fue algo terrible que nunca había vivido. No tienen piedad por nada, lo único que quieren es robar. El nivel de violencia es demasiado grande, no hay cómo controlar a esta gente. No tenemos resguardo policial ni de la autopista. En ningún momento nos prestaron ayuda".

(Imagen: T13)

PURANOTICIA