Camión cargado con madera se incendió en la Autopista Central de San Miguel

Un camión cargado con madera se incendió durante la madrugada de este viernes en la Autopista Central, a la altura del kilómetro 7, en la comuna de San Miguel.

Por causas que se investigan por los organismos especializados, el vehículo comenzó a arder en plena ruta mientras se desplazaba por la carretera.

Según indicó Transporte Informa a través de su cuenta en X, el siniestro se registró a las 6:47 horas, a la altura del kilómetro 7 de la vía, en dirección al norte.

Poco después, a las 6:59 horas, se dio a conocer el corte total de la vía expresa y local en la ruta, lo que ha originado una extensa congestión vehicular.

Bomberos concurrió hasta el lugar para combatir el fuego.

Transporte Informa advirtió que el tránsito se encuentra suspendido hacia el norte y recomendó hacer un desvío en su ruta, pasando por Av. El Parrón hacia Gran Avenida.

