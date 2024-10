Camila Vallejo confirma sumario tras el fallecimiento de trabajador de La Moneda

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al fallecimiento de un trabajador del Palacio de La Moneda y a las solicitudes de renuncia por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres) respecto a Antonia Rozas, directora administrativa de Presidencia.

Durante la jornada de este jueves, la secretaria de Estado reiteró “las condolencias y el pésame por el fallecimiento de un trabajador, Hugo Morales, un hecho muy lamentable. Hay una familia detrás, que por cierto ha sido acompañada, equipos de trabajo, compañeros y compañeras que están afectados por su deceso y nosotros nos sumamos obviamente a este dolor".

En esta línea, Vallejo mencionó que esta situación ha implicado distintas diligencias, "como corresponde, concurrió la Seremi de Salud, la Inspección del Trabajo, se inició, además, y eso lo comunicó la Dirección de Administración de acá de La Moneda, un sumario también para colaborar, a propósito, no sólo de la solicitud de los propios trabajadores y funcionarios, sino que por convicción con esclarecer la totalidad de los hechos, independientemente de lo que han hecho los otros organismos correspondientes frente a decesos de trabajadores en lugares de trabajo".

Junto con ello, la autoridad señaló que el caso “ha implicado un diálogo con la familia y también una conversación con las asociaciones del Palacio de La Moneda y sin lugar a dudas aquí hay que ver, no sólo el caso en particular (...) sino que también cómo mejorar los espacios de trabajo, de diálogo, para abordar distintas situaciones que son de carácter laboral”.

"Cuando hay denuncias, las denuncias tienen que procesar, se procesan, eso implica sumarios administrativos, investigaciones sumarias y, por lo tanto, lo que corresponde es evidentemente avanzar en que cada día existan menos casos de acoso, abuso laboral, etcétera, pero cuando se producen, que haya respuestas institucionales de acuerdo a la legislación y que tengan resultados", recalcó.

Al ser consultada sobre si se evaluará la salida de Rozas, Vallejo indicó que "no es una evaluación que me corresponde a mí. Yo lo que le puedo señalar hasta el momento es lo que ha informado la Dirección de Administración de la Moneda, que es este sumario administrativo, y además todas las diligencias que se han hecho y se seguirán haciendo para abordar, no solo este caso, sino que los otros casos".

