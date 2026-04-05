Cambio de hora en Chile: Comenzó a regir el horario de invierno

Una nueva modificación en el huso horario nacional se concretó durante la noche de este sábado, momento en que Chile dará inicio formal al periodo de invierno. Este ajuste contempla que los relojes se retrasen en 60 minutos a lo largo de la mayor parte de la superficie del territorio nacional.

Con esta transición, se deja atrás el régimen de verano (UTC-3) para adoptar oficialmente el horario de invierno (UTC-4). La consecuencia directa de esta medida será contar con una mayor luminosidad natural durante las primeras horas del día, aunque, por contrapartida, las tardes verán la puesta de sol de forma más anticipada.

Si bien la disposición es de carácter general, existen zonas geográficas exceptuadas de la norma. Tanto la Región de Magallanes y la Antártica Chilena como la Región de Aysén mantendrán su hora actual sin variaciones. En el caso del Chile insular, el ajuste también deberá ejecutarse, lo que implicará un desplazamiento desde el huso UTC-5 al UTC-6.

El marco legal que rige este proceso es el Decreto 224, documento suscrito bajo la administración del Presidente Gabriel Boric, el cual estipula que la permuta debe realizarse precisamente a las 24:00 horas del primer sábado del mes de abril. En términos prácticos, esto significa que una vez que los cronómetros marquen las 23:59, en vez de avanzar hacia la medianoche, deberán retornar a las 23:00 horas.

En la actualidad, gran parte de las herramientas tecnológicas, tales como computadores y teléfonos inteligentes, suelen procesar este cambio de manera automatizada. No obstante, aquellos elementos que carecen de conexión a la red, como es el caso de los relojes de pulsera o diversos electrodomésticos, requerirán una intervención manual por parte de los usuarios para asegurar su exactitud.

Para quienes deseen confirmar la precisión del tiempo tras la modificación, permanece disponible el portal de la Hora Oficial de la Armada. En dicho sitio web es posible corroborar el horario vigente y actualizado tanto para el Chile continental como para el territorio insular y las distintas regiones del país.

PURANOTICIA