Cámara despacha al Senado el proyecto que elimina el feriado irrenunciable en días de elecciones

La Cámara de Diputados aprobó con 87 votos a favor, 54 en contra y 2 abstenciones, el proyecto que termina con el carácter de feriado irrenunciable de los días de elecciones y plebiscitos.

El texto, que fue despachado al Senado, propone mantener la calidad de feriado laboral que tienen los días domingos de elecciones, pero elimina la restricción que impide el funcionamiento de centros o complejos comerciales durante las jornadas electorales.

En esta línea, el proyecto apunta al "detrimento" económico que esta prohibición trae, tanto a negocios mayores como a pequeños y medianos locatarios, particularmente, en el caso de los denominados strip center.

Además, la iniciativa aumenta de tres a cuatro horas el tiempo que tendrán los trabajadores para ausentarse de su función y poder ir a votar.

Entre los argumentos de los parlamentarios que están a favor del proyecto se encuentran el que el feriado irrenunciable afectaría en forma importante a trabajadores que sus remuneraciones se incrementan por comisiones de ventas o propinas, así como a emprendedores y pequeños comercios.

En tanto, quienes están en contra de la iniciativa señalaron que se elimina un derecho laboral de las y los trabajadores y que el debate no puede abordarse solo desde un punto de vista económico.

Durante la sesión, la subsecretaria del Ministerio Secretaría general de la Presidencia, Constanza Castillo, recalcó que nunca se ha pretendido contraponer democracia con actividad económica, sino que se busca que no exista un trato diferente entre comercios, basado solo en el tipo de administración o ubicación de los mismos.

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