Cámara declara inadmisible indicación a Ley de Presupuesto que buscaba aumentar la PGU a $250 mil y oposición amenaza con censurar a Mirosevic

En el marco de la discusión del Presupuesto 2023 para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) provocó un debate donde incluso se mencionó la posible censura a Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputadas.

Esto, luego que diputados de oposición acusaran que el integrante del Partido Radical acelerara la discusión de una indicación que permitía aumentar el beneficio de la PGU a $250.000, para que el trámite se volviera inadmisible.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló al respecto que "lamentamos que ni siquiera el presidente nos haya dejado terminar el discurso, nos cortó a los 10 segundos cuando le incomodó parte del discurso donde nosotros hacíamos una alusión a una votación anterior que se hizo respecto a un tema similar".

Este álgido momento se dio en medio de la votación de la partida de Trabajo, que incluye montos relacionados al sistema previsional, y con rechazo a la admisibilidad de una indicación que propuso RN para adelantar el aumento de la PGU para enero.

En ese marco, el diputado Diego Schalper (RN), argumentó que "el propio presidente no deje votar a quienes todavía estaban en la sala, por lo menos había dos diputadas que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así y de esa manera, perdimos simplemente por un voto de diferencia y lamentamos que de manera mañosa se le reste la posibilidad a los adultos mayores de tener una mejor pensión".

La votación incluso desató gritos y desorden en la sala, a lo que el diputado Andrés Longton (RN) le pidió a Mirosevic que sea "ecuánime" ante la advertencia de una eventual censura.

Junto con esto, el diputado Miguel Mellado (RN) declaró que "haber perdido la admisibilidad no solo es culpa del presidente que no dejó terminar de votar a dos parlamentarias, sino que también alguno de los parlamentarios de nuestro sector que votaron en contra. Si nosotros hacemos la suma total de los votos, debiéramos haber tenido los votos para aprobar, con los dos votos que no llegaron o sin los votos que no llegaron. Por lo tanto, es el primer mea culpa que hay que hacer".

Sobre la eventual moción de censura al representante de la testera, el parlamentario señaló que ya existen conversaciones al respecto. "Este presidente se está adjudicando una censura cada día más de acuerdo a su mala gestión como presidente de la Cámara de Diputados", dijo.

