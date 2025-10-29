Cámara de Diputados rechazó cuestión previa planteada por defensa de ministro Antonio Ulloa

Por 127 votos en contra, 1 a favor y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la cuestión previa planteada por la defensa del ministro Antonio Ulloa, por lo cual la sala entrará al fondo de la acusación constitucional.

El abogado Domingo Hernández, defensor del ministro Ulloa, planteó que el libelo no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política, además de ser improcedente, debido a que la Corte Suprema ya rechazó removerlo de su cargo.

Sin embargo, la sala de la Cámara se pronunció en contra de este argumento por aplastante mayoría, lo que es una mala señal para el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien está acusado por notable abandono de deberes por filtrar información de causas al abogado Luis Hermosilla.

Además, la acusación -que llegó con informe favorable a la sala- plantea que el magistrado vulneró el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales e intervino indebidamente en nombramientos de integrantes del Poder Judicial. De ser aprobada, pasará al Senado donde si también es respaldada, el ministro Ulloa será destituido del cargo.

El 30 de septiembre pasado, el Pleno de la Corte Suprema rechazó expulsar al ministro Antonio Ulloa, luego de ser acusado de faltas a la probidad respecto a nombramientos en el Poder Judicial y a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

La decisión fue adoptada luego de que no se alcanzara el quórum que exige la norma constitucional y los ministros Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, Diego Simpertigue y las ministras María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier, estuvieron por no removerlo sin perjuicio de adoptar otra medida.

El 25 de agosto pasado, el Pleno de la Corte Suprema sancionó con dos meses de suspensión al ministro Ulloa y ordenó la apertura de un cuaderno de remoción, lo que finalmente no prosperó.

