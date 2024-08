Cámara de Diputados rechaza moción de censura contra Karol Cariola tras dichos de presidente del PC por Venezuela

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la moción de censura contra la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC), que fue presentada por Johannes Kaiser (Ind) por la postura del Partido Comunista respecto a la situación de Venezuela.

Durante esta jornada, la Sala de la Cámara Baja con 38 votos a favor, 81 en contra y 17 abstenciones, rechazó la reclamación de la conducta de la Mesa Directiva.

El lunes 26 de agosto, Kaiser había interpuesto la moción tras las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien afirmó que lo que ocurre en Venezuela tras las elecciones “no es una dictadura”.

El parlamentario había argumentado que “la permanencia de una miembro del PC en la testera de la Cámara de Diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro”.

En tanto, Carolina manifestó en su cuenta de X que no era “justo con mi persona que juzguen o intenten censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”.

