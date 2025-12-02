Cámara de Diputados despacha a ley el proyecto que prohíbe uso de celulares en establecimientos educacionales

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó los cambios del Senado al proyecto que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales, como celulares, en establecimientos educacionales.

Por efecto de lo anterior, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo a fase de promulgación como ley.

Las modificaciones realizadas en el segundo trámite se respaldaron con una amplia mayoría y sin votos en contra. Entre las enmiendas, se reemplazó el concepto de medios tecnológicos de telefonía móvil por dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal. Se entenderá por estos aquellos medios tecnológicos que permiten efectuar telecomunicación y acceder a internet para mantener interacción de telecomunicación y consultar contenidos y plataformas digitales.

Además, se eliminó a la educación parvularia dentro de la prohibición.

PROHIBICIÓN DE USO DE CELULARES

Ahora, el texto prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media.

Sin embargo, se establecen ciertas excepciones, para autorizar su uso en determinadas situaciones:

Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, donde el uso de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. El hecho deberá acreditarse a través de un certificado de un profesional competente.

En situación de emergencia, desastre o catástrofe.

Si el alumno presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Requerirá ser acreditado por un certificado médico.

Cuando la utilización de estos dispositivos móviles sea útil para la enseñanza en función de la actividad curricular o extracurricular en educación básica o media.

Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

Las excepciones relacionadas a actividades curriculares y la última mencionada, deberán ser autorizadas por el director del establecimiento.

REGLAMENTOS INTERNOS

El texto define que corresponderá a la Superintendencia de Educación, a través de sus instructivos, materializar la prohibición. Para esto considerará mecanismos, condiciones y consecuencias aplicables al uso de dispositivos móviles.

La prohibición se aplicará durante actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa.

En el caso del nivel de educación media, los reglamentos podrán disponer espacios, horarios y actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada, atendiendo a la autonomía progresiva de los alumnos. A su vez, se dispondrán procedimientos, acciones y medidas para regular su uso adecuado y las consecuencias de su incumplimiento.

Se busca, además, que los establecimientos de básica o media informen a toda la comunidad educativa, sobre el empleo responsable de los dispositivos móviles y sus riesgos. A su vez, que promuevan instancias formativas que prevengan su uso indebido o la comisión de delitos con tales medios.

La medida de prohibición se aplicará desde el inicio del año escolar 2026. De este modo, se fija como plazo hasta el 30 de junio para actualizar los reglamentos internos.

Finalmente, se establece que, en 2030, el Ministerio de Educación entregará una evaluación de la medida.

REACCIONES

En general, se planteó que la prohibición y regulación de dispositivos móviles en el aula es un avance, porque establecerá reglas claras al interior de los recintos educacionales. También, se destacó que aborde la desconcentración en el aprendizaje de las y los estudiantes y el impacto en el rendimiento académico y en la convivencia escolar que provocan los celulares. Junto a esto, la ansiedad e impulsividad que generan las notificaciones de redes sociales y la pérdida de interacción social de niños y jóvenes.

De tal modo, se estimó que la medida contribuye a la salud mental de los alumnos. Igualmente, se resaltó que los docentes no tendrán una carga adicional, una especie de rol policial, para limitar el uso de celulares.

Adicionalmente, se valoró que se incluya la educación digital como principio educativo y una campaña informativa anual de parte del Gobierno para orientar sobre los beneficios y riesgos del uso de pantallas.

Sin embargo, algunos parlamentarios cuestionaron que se delegue en los establecimientos un rol de educación que corresponde a los padres. Por otra parte, que el Senado considere la prohibición para toda la comunidad educativa, incluidos los profesores y asistentes de la educación.

