Cámara de Diputados despacha a comisión mixta marco regulatorio para mejorar convivencia educativa

Durante el debate en la Cámara, varias opiniones estimaron que las enmiendas debilitaron la propuesta. Pese a ello, resaltaron la necesidad de esta iniciativa para abordar un tema urgente en los establecimientos educacionales.
La Sala de la Cámara de Diputados rechazó seis modificaciones al proyecto de ley que contempla diversas medidas y deberes para el Estado, los establecimientos educacionales y la comunidad educativa que promueven la convivencia y el buen trato.
Ante esta situación, la iniciativa fue despachada a una comisión mixta que deberá resolver los últimos puntos en discrepancia con el Senado.
También, resaltaron la introducción de instancias y protocolos destinados a prevenir situaciones de acoso, violencia y discriminación.
Igualmente, valoraron la participación de la comunidad educativa y de fijar un rol más activo del Estado en la materia, particularmente, el hecho que promueva directrices, así como el aumento de la fiscalización y monitoreo del cumplimiento de esta ley.
Asimismo, reconocieron avances en la creación de un Plan de Gestión de Convivencia Educativa y de un Programa de Bienestar Socioemocional Escolar.
En tanto, otras voces, particularmente desde los partidos Republicano y Social Cristiano, se pronunciaron en contra de la propuesta, refutando o las nuevas obligaciones que se imparten en torno a los reglamentos de los establecimientos educacionales.
Además, acusaron intervención en los proyectos educativos e hicieron reserva de constitucionalidad.
