Cámara de Diputados despacha a comisión mixta marco regulatorio para mejorar convivencia educativa

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó seis modificaciones al proyecto de ley que contempla diversas medidas y deberes para el Estado, los establecimientos educacionales y la comunidad educativa que promueven la convivencia y el buen trato.

Ante esta situación, la iniciativa fue despachada a una comisión mixta que deberá resolver los últimos puntos en discrepancia con el Senado.

Durante el debate en la Cámara, varias opiniones estimaron que las enmiendas debilitaron la propuesta. Pese a ello, resaltaron la necesidad de esta iniciativa para abordar un tema urgente en los establecimientos educacionales.

También, resaltaron la introducción de instancias y protocolos destinados a prevenir situaciones de acoso, violencia y discriminación.

Igualmente, valoraron la participación de la comunidad educativa y de fijar un rol más activo del Estado en la materia, particularmente, el hecho que promueva directrices, así como el aumento de la fiscalización y monitoreo del cumplimiento de esta ley.

Asimismo, reconocieron avances en la creación de un Plan de Gestión de Convivencia Educativa y de un Programa de Bienestar Socioemocional Escolar.

En tanto, otras voces, particularmente desde los partidos Republicano y Social Cristiano, se pronunciaron en contra de la propuesta, refutando o las nuevas obligaciones que se imparten en torno a los reglamentos de los establecimientos educacionales.

Además, acusaron intervención en los proyectos educativos e hicieron reserva de constitucionalidad.

PURANOTICIA