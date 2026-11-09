Cámara de Diputados aprueba nueva comisión investigadora por cifras de producción falseadas en Codelco

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una segunda Comisión Investigadora Especial por las cifras falseadas en Codelco.

Esta instancia busca esclarecer nuevas irregularidades en la gestión de la cuprífera estatal, mediante una indagación respecto a las inconsistencias en el reporte y contabilización de la producción de cobre de la estatal, correspondiente a los años 2024 y 2025.

“El objetivo de esta comisión es reunir antecedentes e información para esclarecer las nuevas inconsistencias detectadas, particularmente las eventuales duplicidades en los registros de las divisiones Ministro Hales y El Salvador”, señaló el diputado Republicano Carlo Arqueros.

La Comisión Especial Investigadora se centrará en reunir antecedentes para determinar el origen, alcance y fundamentos de las eventuales duplicidades, conocer determinados actos de Gobierno ejecutados por el Ministerio de minería y en particular la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), así como las medidas de fiscalización adoptadas frente a las nuevas inconsistencias detectadas.

Además de recopilar antecedentes sobre los resultados de las auditorías internas y externas, finalmente buscará reunir antecedentes sobre eventuales perjuicios patrimoniales para Codelco y el Estado.

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