Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional contra el juez Ulloa: libelo será revisado en el Senado

Con 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la procedencia de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Al igual que en la votación de la cuestión previa, el único rechazo fue de la diputada María Luisa Cordero.

Mientras que las dos abstenciones fueron por parte de los diputados José Miguel Castro (RN) y Sergio Bobadilla (UDI).

Ahora, la acusación constitucional seguirá su trámite en el Senado, donde se definirá el caso del ministro, quien arriesga ser expulsado del Poder Judicial y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.

Cabe recordar que el juez Ulloa ya enfrentó un proceso ante la Corte de Apelaciones, donde se le investigó por su presunta participación en filtraciones de información al abogado Luis Hermosilla sobre acuerdos y votaciones judiciales antes de ser públicos, así como por su eventual intervención en concursos de nombramientos y la falta de inhabilitación en causas con partes cercanas.

En esa oportunidad, la votación del máximo tribunal quedó empatada 7 a 7, lo que impidió su destitución y le permitió mantener su cargo en el Poder Judicial.

PURANOTICIA