Cámara de Diputados aprueba en general la ley de Presupuesto 2024 pese al rechazo del Partido Republicano y la UDI

La primera jornada de votación de la ley de Presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados finalizó de manera favorable para el Gobierno, ya que se aprobó en general la propuesta del Ejecutivo y en los próximos días se discutirán las diversas partidas del erario para el próximo año.

Pese a que los parlamentarios del Partido Republicano y la UDI rechazaron la iniciativa del Gobierno, al igual que los diputados Jaime Araya (IND-PPD) y Enrique Lee (IND) la propuesta se aprobó con 99 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones.

Esto, tras el apoyo de los diputados de Renovación Nacional y Evópoli, quienes votaron favorablemente el presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional.

La jornada en la Cámara Baja estuvo marcada por la ausencia de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, quien no pudo participar del debate en el hemiciclo, ya que no contó con la unanimidad de los diputados para poder ingresar a la Sala.

Quienes se opusieron a dicho acceso fueron los diputados del Partido Republicano, donde el jefe de bancada Agustín Romero, indicó que "está metida e involucrada de alguna manera, directa e indirectamente, en este escándalo de las fundaciones, ha sido mencionada por el propio secretario general de su partido".

"Nosotros por lo menos vamos a ejercer la facultad, a lo menos, de decirle, ¿Sabe qué más? En usted no confiamos, se tramitó la ley de presupuesto normal en la Mixta, pero aquí en la Sala donde está la representación popular, nosotros por lo menos desde parte del Partido Republicano, no vamos a aceptar que se siga creyendo que aquí en este país no pasa nada y que las autoridades pueden hacer lo que quieran”, agregó.

Romero añadió que “nosotros vamos a exigir esa responsabilidad y al menos tengan claro los chilenos, acá hay un partido, el Partido Republicano, que no va a dejar pasar estas cosas y los políticos van a tener que responder".

Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a "reconsiderar" el ingreso de Martínez puesto que "yo no estoy en condiciones de responder a todas las preguntas que ustedes van a tener", argumentó el secretario de Estado.

La discusión de la ley de presupuesto se reanudará este martes desde las 14:00 hasta las 23.00 horas y finalizará el jueves 16 hasta despachar el proyecto al Senado.

PURANOTICIA