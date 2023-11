Oposición impide el ingreso de Martínez a la Cámara por la ley de Presupuesto y decisión desata la molestia de Marcel

Este lunes comenzó la discusión de la ley de Presupuestos 2024 en la Cámara de Diputados y los parlamentarios no dejaron ingresar a la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, lo que molestó al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Martínez no contó con la unanimidad de la Sala para poder ingresar al hemiciclo, ya que legisladores del Partido Republicano no dieron el voto favorable para que pudiera participar.

Tras la negativa de la Sala, el ministro de Hacienda criticó la decisión y señaló que "cuando los jefes de servicio concurren al Congreso Nacional, y a la Sala de la Cámara de Diputados, no es porque se estén pidiendo un favor, es porque les interesa contribuir a la discusión y responder a la preguntas de los diputados".

"Por razones que prefiero no interpretar, no se ha permitido entrar a la directora de Presupuesto (…) yo no estoy en condiciones de responder a todas las pregunta que ustedes van a tener", agregó Marcel.

El secretario de Estado emplazó los diputados a hacerse cargo de las decisión que se optó y llamó a "reconsiderar" el ingreso de Martínez. "La única implicancia es privar el debate de toda la información necesaria".

La mesa de la Corporación, liderada por Ricardo Cifuentes (DC) podrá volver a solicitar la unanimidad para que Martínez pueda ingresar al hemiciclo.

Esta situación la venían advirtiendo los parlamentarios semanas atrás a raíz de los cuestionamientos a Martínez por flexibilizar en el Presupuesto de 2023 la norma que permitía traspasos de los Gobiernos Regionales y eliminar los requisitos de experiencia que debían tener las fundaciones para adjudicarse fondos.

Asimismo, desde la oposición criticaron las rectificaciones que hizo en la declaración de intereses y patrimonio.

Cabe destacar que después del debate sólo se votará el articulado del proyecto, salvo el artículo 1, que contiene el presupuesto de ingresos y gastos del sector público.

