Dando sus últimos pasos en el Congreso Nacional, el proyecto de Presupuesto 2027 se presentó ante la Sala de la Cámara de Diputados a la luz de los acuerdos alcanzados en una comisión mixta que resolvió los temas pendientes entre ambas corporaciones, informe que se aprobó por 113 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones y que, ahora, solo resta sea ratificado por el Senado para concluir su trámite en el Congreso.

La propuesta permitió la restitución de los dineros en todas las partidas en que se concitó discrepancias, más la incorporación de algunas mejoras en aspectos claves defendidos por los distintos sectores políticos.

Con esto, se consolida un Presupuesto 2027 con $105,8 billones, en moneda local, más US$6.297 millones, en moneda extranjera.

Los acuerdos de la mixta pasan por reponer los dineros para asignaciones a los expresidentes. Sin embargo, se traspasa su articulado desde la partida del Congreso Nacional a la Secretaría General de la Presidencia, con el objeto de que la Contraloría pueda fiscalizar la ejecución de dichos recursos.

La partida de Interior restituyó sus fondos, mientras que, en Educación, a la reintegración de dineros se sumó un compromiso para incrementar en hasta 40 mil las horas docentes para el conjunto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Adicionalmente, se deberán garantizar los cupos y recursos necesarios para el otorgamiento de la bonificación por retiro voluntario, de modo que permita cubrir las 43 mil horas docentes restantes del ajuste de dotación del conjunto de los SLEP.

En Justicia, se repusieron los montos para los sitios de memoria, en tanto que, en Agricultura, se restituyeron los dineros de la partida más un suplemento de $10 mil millones para el Indap, que se destinarían para incrementar los recursos del Prodesal y programas de riego. En la misma línea, en Deportes se incorporaron los recursos del Instituto Nacional del Deporte, con un suplemento para el programa Crecer en Movimiento.

También se reintegraron los montos del Sence, en la partida de Trabajo; los dineros para Cultura; y para seguridad municipal, en la partida de Seguridad Pública. Y, en Salud, se incorporaron dineros para financiar el programa de Hospital Digital. Otras enmiendas apuntaron a las carteras de Minería, Vivienda, Segpres, Medio Ambiente, Mujer y Ciencia.

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