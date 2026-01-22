Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

La Cámara de Diputados dio un paso clave en materia de alivio tributario para las personas mayores, tras aprobar y enviar al Senado un proyecto de ley que contempla una rebaja en el pago de contribuciones, además de ajustes al Fondo Común Municipal y la postergación del reavalúo de bienes raíces hasta 2027.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, fue respaldada por una amplia mayoría, con 126 votos a favor y solo uno en contra. El objetivo es ampliar el universo de beneficiarios y evitar que personas mayores pierdan sus rebajas por incrementos en el avalúo de sus viviendas.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, actualmente 1.540.827 personas mayores son propietarias de una vivienda en Chile, y el 74% de ellas se encuentra exento del pago del impuesto territorial. En tanto, el 26% restante, equivalente a 396.473 personas, posee propiedades afectas al tributo, de las cuales 189.644 acceden a una rebaja especial.

“Sin embargo, la normativa actual no considera los casos en que se pierde este beneficio por el alza del avalúo del inmueble”, precisan desde el Ejecutivo.

En ese contexto, el proyecto establece que, cuando una persona mayor se encuentre en el tramo exento de ingresos —hasta 13,5 UTA o $11.120.814 anuales— pero su vivienda supere el límite legal de avalúo, el monto de sus contribuciones no podrá exceder el 5% de sus ingresos. Un estudio del centro de estudios Horizontal, publicado en junio del año pasado, estimó que el número de potenciales beneficiarios podría alcanzar hasta 160 mil personas.

La propuesta también modifica los requisitos para acceder a la rebaja, eliminando restricciones que afectaban a quienes comparten la propiedad con terceros distintos al cónyuge, o con hijos menores de 24 años que estudian o no perciben ingresos.

Durante la votación en Sala, los diputados rechazaron por falta de quórum el artículo que establecía una transición gradual para el aumento de los aportes al Fondo Común Municipal por parte de Las Condes y Lo Barnechea, que fijaba un incremento máximo del 5% anual.

“Esto implica que el aumento de sus aportes iniciará completamente a partir del año 2027, es decir, Las Condes aportará un 70% de lo recaudado por impuesto territorial, mientras que Lo Barnechea aportará un 65% en impuesto territorial y un 55% en patentes comerciales”, detallaron desde Hacienda.

El propósito de estos incrementos es financiar el aumento de los beneficios dirigidos a las personas mayores, sin afectar los ingresos de las comunas con menos recursos.

