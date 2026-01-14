Cámara aprueba y despacha al Senado el proyecto de reajuste del sector público, pero rechaza la norma de "amarre"

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reajuste al sector público impulsado por el Gobierno, aunque la iniciativa llega al Senado sin una de sus disposiciones más controvertidas: la llamada norma de “amarre”.

La propuesta, que contempla un aumento salarial de 3,4% -2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2024-, fue respaldada en general por la Sala. Sin embargo, varios artículos no alcanzaron el quórum requerido, entre ellos la ampliación de giro de las empresas públicas estratégicas.

LA NORMA QUE GENERÓ DEBATE

El punto más discutido fue la norma de “amarre”, que buscaba limitar el despido de funcionarios a contrata. La disposición planteaba que quienes llevaran al menos dos años en el cargo podían acudir a la Contraloría General de la República (CGR) en caso de desvinculación.

La oposición criticó duramente la medida, argumentando que restringía la flexibilidad del Estado.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, intentó moderar la propuesta extendiendo el plazo a cinco años. Sin embargo, en la comisión de Hacienda del Senado se volvió a la redacción original de dos años, lo que finalmente no logró respaldo en la Cámara.

Con la aprobación general del reajuste, el proyecto pasará ahora al Senado, donde continuará la discusión sobre las condiciones laborales y los alcances del aumento salarial.

