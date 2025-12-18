Cámara aprueba proyecto que faculta a Juzgados de Policía Local a reabrir playas de mar, lagos y ríos con sus accesos bloqueados

La Cámara de Diputados aprobó con 86 votos a favor, 15 en contra y 26 abstenciones, el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales, que faculta a los Juzgados de Policía Local a reabrir accesos a las playas de mar, ríos y lagos cuando estén bloqueados.

Además, el texto -que pasó al Senado- incorpora los cuerpos de agua (y no sólo las líneas de playa) en tanto bienes nacionales de uso público, y suma la investigación científica y la recreación a los fines que justifican la fijación de un acceso.

En la sala, el ministro Francisco Figueroa indicó que "de esta manera, el Estado va a facultar al Ministerio de Bienes Nacionales para hacerse cargo de situaciones que hoy impiden la aplicación de la norma que establece el derecho de acceso a las playas, y que están dando a entender a la ciudadanía que hay inacción por parte del Estado".

"Esa inacción no ha sido por mala fe, no ha sido por negligencia técnica, ha sido porque la norma tenía algunos vacíos de los cuales hoy por fin nos estamos haciendo cargo", añadió.

También expresó que "mediante esta innovación estamos permitiéndole a la Administración ser mucho más eficaz a la hora de determinar el acceso a las playas que las y los chilenos consideran un bien público fundamental ligado al ejercicio de sus derechos más fundamentales".

El proyecto ayudará a solucionar diversos vacíos legales y problemas que dificultan el acceso a las playas. Por ejemplo, la desaparición de playas, por intervención humana o como consecuencia del cambio climático, hasta ahora implica una dificultad para fijar los accesos.

Pero al incorporar el derecho al acceso a los cuerpos de agua, en tanto bienes nacionales de uso público, permitirá al Estado garantizar el acceso donde es sumamente difícil establecer una línea de playa.

Actualmente, los jueces de policía local están facultados para cursar una multa en caso de que los accesos fijados vía resolución sean cerrados u obstruidos. Sin embargo, no tienen la facultad expresa de ordenar su apertura. La nueva ley les entregará esta competencia, lo que permitirá actuar de manera más rápida y efectiva frente a un potencial bloqueo en el acceso.

