Cámara aprueba en forma unánime la creación de comisión investigadora por caso de niños haitianos

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial investigadora para revisar los actos del Gobierno en relación al ingreso, control migratorio, registro, seguimiento y protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros.

De acuerdo al texto de la solicitud, la investigación se enfocará especialmente en las denuncias de posibles irregularidades en el ingreso al país de personas menores de edad de nacionalidad haitiana, desde 2023 a la fecha, mediante procedimientos de reunificación familiar.

La instancia buscará reunir antecedentes sobre las medidas adoptadas por los organismos públicos ante estas alertas, denuncias o situaciones que pudieran representar riesgos de vulneración de derechos, trata o tráfico de personas.

Entre los antecedentes citados estarían las dificultades para esclarecer el paradero actual de algunas personas menores de edad y las eventuales irregularidades en la documentación presentada durante los procesos migratorios.

Así también, el ingreso de menores migrantes acompañados por terceros sin vínculos familiares aparentes y el traslado de grupos numerosos de niños, niñas y adolescentes en vuelos chárter, bajo la supervisión de un número reducido de adultos.

La instancia investigará la actuación y coordinación del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otros.

La solicitud considera antecedentes provenientes de investigaciones periodísticas, actuaciones de la Contraloría General de la República y alertas formuladas por la Defensoría de la Niñez.

El objetivo es establecer si los organismos del Estado respondieron de manera oportuna y adecuada frente a las alertas recibidas desde 2023.

La comisión especial investigadora deberá rendir su informe ante la Sala en un plazo de 60 días, contado desde su constitución.

PURANOTICIA