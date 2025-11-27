Cámara aprobó proyecto para declarar al vino y pisco como bebidas nacionales

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó -por 126 votos a favor y tres abstenciones- el proyecto que promueve acciones destinadas a fomentar, difundir y publicitar al vino y al pisco chileno como bebidas nacionales.

La propuesta despachada al Senado establece que el Ministerio de Agricultura será el organismo encargado de liderar las acciones que tengan por objetivo promover estas bebidas, de forma tal que sean parte del patrimonio material e inmaterial del país.

El texto originado en una moción parlamentaria, destaca que los países cuentan con elementos patrimoniales que expresan su identidad, como emblemas, danzas, flores y bebidas nacionales. Al respecto, aunque nuestra Constitución y la ley reconocen oficialmente algunos símbolos, existe espacio para ampliar el patrimonio material e inmaterial de Chile incorporando al vino y el pisco, de forma de seguir el ejemplo de países vecinos.

En dicho sentido, el texto recuerda que otros países latinoamericanos cuentan con normas que reconocen y protegen productos como el vino y el pisco, lo que refuerza la necesidad de establecer en Chile un reconocimiento similar.

La norma corresponde a una moción de diputado Harry Jürgensen, junto a los diputados y diputadas Sofía Cid, Ricardo Cifuentes, Juan Antonio Coloma, Pamela Jiles, Andrés Jouannet, Gloria Naveillán, Jorge Rathgeb, Marcela Riquelme y Francisco Undurraga.

El texto fundamenta, por ejemplo, que el vino posee un valor emblemático para Chile por su profundo arraigo cultural, social y económico. Asimismo, por su aporte a la imagen país, presencia territorial y relevancia en el empleo agrícola -con fuerte participación de mujeres y predominio de pequeñas y medianas empresas-.

A su vez, el impulso que genera en actividades asociadas como el enoturismo, la hotelería y la gastronomía; así como, su importancia en el exterior, que ubica a Chile en el cuarto lugar en exportaciones, después de Italia, Francia y España.

PURANOTICIA