Calor, lluvias y rayos: tres alertas meteorológicas que afectan al país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo tres alertas que marcarán el inicio de la semana, incluyendo calor extremo en la zona central y precipitaciones con tormentas eléctricas en el norte del país. Los fenómenos se registrarán entre la tarde y la noche, afectando a distintos sectores de manera simultánea.

Entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, incluyendo cordillera de la costa, valles y zonas precordilleranas, se prevén máximas que podrían alcanzar los 37°C. El meteorólogo Andrés Moncada indicó que las altas temperaturas se deben a la influencia de una vaguada costera y la Alta de Bolivia, que favorecen la llegada de aire cálido y la estabilidad atmosférica en la zona central.

En paralelo, la región de Antofagasta se mantiene bajo alerta por precipitaciones moderadas a fuertes, con montos estimados entre 10 y 25 mm en sectores cordilleranos, fenómeno que se prolongará desde la tarde del domingo hasta la noche del lunes. Moncada explicó que las lluvias intensas en corto tiempo se generan por el calentamiento superficial, que impulsa el ascenso de masas de aire y la formación de nubosidad convectiva.

Una tercera alerta se refiere a tormentas eléctricas que podrían afectar la cordillera de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta durante la tarde y noche del domingo. Estos eventos destacan por su intensidad y la rápida aparición de rayos en zonas elevadas, lo que exige precaución por parte de quienes transiten por sectores de montaña.

Ante este escenario de condiciones climáticas contrastantes, la DMC reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y adoptar medidas preventivas, como evitar exposición prolongada al sol, resguardar espacios ante lluvias y tormentas y respetar las indicaciones de seguridad en áreas de riesgo.

