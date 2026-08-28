Cae presunto involucrado en asesinato de carabinero durante encerrona en Renca

El OS9 de Carabineros detuvo la mañana de este viernes a un presunto involucrado en el asesinato del carabinero de franco que opuso resistencia a una encerrona en la comuna de Renca, donde delincuentes intentaron robarle su camioneta.

La detención se produjo en un operativo que se realizó en la intersección de calles Lira con Arauco, en el barrio Matta Sur de Santiago, hasta donde llegaron efectivos del 0S9 con el apoyo del GOPE para efectuar diversos allanamientos en el sector.

El sospechoso será puesto a disposición de la Fiscalía ECOH Metropolitana que está a cargo de la indagatoria, junto al OS9 de Carabineros.

El carabinero de franco, identificado como Alejandro Ortiz, fue asesinado de un balazo en el rostro por delincuentes que intentaron robarle su camioneta en un asalto del tipo encerrona, alrededor de las 19:00 horas de este jueves, en el sector de calle Miraflores con Esmeralda.

De acuerdo a las primeras informaciones, el carabinero era un cabo segundo que realizaba sus funciones en la Subcomisaría Conchalí Norte. El efectivo murió en el mismo lugar, donde se realizó un amplio operativo sin detenidos.

Posteriormente, un vehículo apareció completamente quemado en la comuna de Quilicura. Se estima que se trata del móvil usado por la banda para escapar. El caso será investigado por la Fiscalía Metropolitana ECOH y el OS9 de Carabineros.

El fiscal ECOH Cristóbal Salazar indicó que "se están realizando diferentes diligencias. Por ahora, tanto el Ministerio Público como, por supuesto, funcionarios de Carabineros, no están descartando ninguna de las hipótesis".

"Existen diferentes tipos de testimonios. Dentro de las diligencias que se han realizado, por supuesto hay declaraciones de testigos, testigos que también son reservados, que han podido por lo menos establecer la dinámica en la que sucedieron los hechos", sentenció.

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