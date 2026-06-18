Cae en Pedro Aguirre Cerda peligroso prófugo que llevaba más de 4 años huyendo por violación y amenazas

Carabineros de la Sección de Búsqueda de Prófugos (SEBV) detuvieron a un hombre de 49 años que mantenía dos órdenes de detención vigentes, en el marco de diversas diligencias investigativas desarrolladas por personal especializado.

La primera orden correspondía al delito de amenazas, emanada por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el 29 de marzo de 2022. En tanto, la segunda estaba asociada al delito de violación, requerida por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas con fecha 28 de diciembre de 2023, causa que actualmente mantiene una investigación en curso.

Tras una serie de labores de búsqueda, seguimiento y rastreo efectuadas por personal especializado en distintas comunas de la Región Metropolitana, los funcionarios lograron ubicar al sujeto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

De esta manera, se concretó la captura del prófugo, quien acumulaba 1.542 días evadiendo a la justicia al momento de su detención.

Asimismo, se informó que el individuo registra antecedentes policiales por diversos delitos.

El detenido pasará a primer control de detención durante la jornada de este jueves 18 de junio.

PURANOTICIA